Кыргызстан начал выдачу кодов маркировки отечественным экспортерам обуви

Государственная налоговая служба при Правительстве КР совместно с ЗАО "Альфа Телеком", являющимся оператором национальной системы маркировки в КР и обеспечивающим взаимодействие с национальными операторами государств-членов ЕАЭС, с января 2021 года начала выдачу кодов маркировки отечественным экспортерам обувной продукции в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным ведомства, Кыргызская Республика одной из первых среди стран ЕАЭС обеспечила выдачу кодов маркировки обувной продукции отечественным экспортерам. С этой целью в рамках подготовительной работы ГНС совместно с ЗАО "Альфа Телеком" предварительно провела комплекс мероприятий по технической интеграции систем маркировки, а также разъяснительную работу среди отечественного бизнес-сообщества.

"Выдаваемые коды генерируются российской системой маркировки и передаются кыргызским экспортерам через отечественного оператора национальной системы маркировки товаров.

Отметим, что маркировка обувных товаров средствами идентификации введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 года, на основании которого с 1 июля 2020 года Российская Федерация ввела обязательную маркировку обуви.

Обувная продукция стала второй (после табака) товарной группой, на которую стали распространяться требования по обязательной маркировке в России. Обувная продукция без кодов идентификации запрещена к производству, ввозу, продаже в магазинах и хранению на складах Российской Федерации.

С более подробной информацией о маркировке товаров можно ознакомиться на сайте ГНС www.sti.gov.kg или официальном сайте системы маркировки товаров в КР main.teksher.kg".