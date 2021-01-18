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В прошлом году имамы провели более 15 тысяч обрядов бракосочетания - нике

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- Мария Стрельцова
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В 2020 году в едином журнале регистрации шариатского нике - обряда бракосочетания, разработанным Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК), зарегистрировано 15 тысяч 119 семей. Такие цифры приводит муфтият.

Для регистрации нике требуются паспорта граждан. Согласно закону, нике на основе шариата проводится только гражданам, достигшим 18 лет.

Журнал регистрации выдаётся религиозному работнику при муфтияте только после проведения специального обучения.

Имамы ежеквартально отчитываются об обрядах бракосочетания районным имамам, а те в свою очередь - областным казыятам. Окончательные отчеты поступают в ДУМК.

При этом в духовном управлении отмечают, что нике отвечает всем требованиям шариата, но не имеет юридической силы. В муфтияте призывают после этого зарегистрировать брак в ЗАГСе.

Как отмечают отдельные эксперты, мы не должны забывать, что живем в светском государстве и должны жить по законам светского государства.

По данным Нацстаткома, например, за 2016 год, в республике около 15% девушек вышли замуж до совершеннолетия. А 1% из этого числа и вовсе - не достигнув 15 лет. Зачастую это происходит в сельской местности среди бедных слоев населения. Однако есть случаи, когда брак с несовершеннолетними заключался и в городах. Тем не менее исследования показали, что в Кыргызстане все меньше ценится официальная регистрация в ЗАГСе.

Есть и другая, юридическая сторона, согласно Семейному кодексу при разводе имущество супружеской пары делится на две части. Дети также должны получить свою долю, которая определяется в зависимости от того, с кем из родителей они останутся жить. Многие сейчас официально не регистрируют брак, считая достаточным совершение обряда нике. Из-за этого в случаях развода права женщин в суде трудно защитить, говорят юристы.


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URL: https://www.vb.kg/396291
Теги:
загс, муфтият, ДУМК
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