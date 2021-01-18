Путин поручил разобраться с привлечением мигрантов на стройки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках. Срок выполнения поручения, как сообщают российские СМИ, – 1 марта текущего года.

"Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в поручении.

Кроме того, на сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось в конце декабря 2020-го.

На этом заседании глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, который возник с введением ограничений из-за пандемии. Для снижения себестоимости и роста производительности на строительных площадках он просил президента РФ дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.

"Все вопросы, которые вы подняли, мы так или иначе с коллегами в предыдущее время, совсем недавно обсуждали, в том числе и дефицит, восполнение дефицита рабочей силы в строительной отрасли... Надо смотреть, конечно, точечно, нужно обсуждать это, и я буду это обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут. С тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, ну и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом", - сказал тогда Владимир Путин.

Он также называл организованное привлечение трудовых мигрантов в Россию "важным вопросом, касающимся и здоровья граждан, и экономики такой важной отрасли, как строительство".

Ранее МВД РФ сообщило, что количество мигрантов в стране к концу 2020 года составляло более 6 миллионов человек, хотя обычно их число доходило до 11 миллионов. А Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких ее регионах. По данным этого ведомства, в 50 российских регионах не хватает мигрантов на стройках и одна из причин этого – ограничения или запрет на въезд в Россию иностранных работников.

Строительство – это одна из отраслей в РФ, где традиционного трудится и немало приезжих из Кыргызстана. Они принимали и принимают участие в возведении здесь различных объектов экономической и социальной сферы. Однако в минувшем году, как отмечают в местной кыргызской диаспоре, количество соотечественников в РФ также заметно уменьшилось. Часть их в связи с пандемией выехала на родину, а последующее возвращение в России оказалось для многих затруднительным по ряду причин, в том числе из-за ограниченности авиасообщения, дороговизны билетов и др.