В Москве кыргызстанцу предъявили обвинение в терроризме

Следственными органами Москвы завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего приезжего из Кыргызстана Таланта Онурова. Он обвиняется в причастности к террористической деятельности.

Как сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по российской столице, уголовное дело против Онурова было возбуждено по статьям УК РФ "Пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей" и "Приготовление террористического акта".

По версии следствия, Талант Онуров в сентябре 2019 года приехал в Москву с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики и выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц.

Также следствием установлено, что в период с апреля 2018 года по июнь 2019-го обвиняемый, находясь на территории Кыргызстана, неоднократно размещал в сети интернет, социальных сетях и мессенджере материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность международной террористической организации "Исламское государство".

В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области в октябре 2019 года деятельность Онурова была пресечена и его задержали задержан.

"В рамках расследования проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований, благодаря которым следователями полностью доказана вина фигуранта. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в Следкоме Москвы.