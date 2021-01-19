Адвокат: Мелис Аспеков отказался от дачи показаний

Активист Мелис Аспеков отказался от дачи показаний. Об этом на пресс-конференции сообщила его адвокат Назира Абышкаева.

Она считает, что в отношении ее подзащитного нет никаких доказательств и фактов, которые доказывают его вину. Назира Абышкаева утверждает, что у следственных органов нет записей переговоров Аспекова с руководством "Кыргыз Темир жолу".

- Обвинения голословны. В заявлении говорится, что Джураев получал деньги, но ни суммы, ни даты когда передавали деньги не раскрыто. Если следствие будет идти объективно, дело должно быть прекращено, - сказала адвокат.

Брат Мелиса Аспекова объяснил происхождение денег, которые нашли в квартире активиста.

- Как закончил институт, мой брат учился в Швейцарии. Он занимается бизнесом, продажей квартир. У нас есть бизнес - компания Samsung silk road. Он всегда ездил на хороших машинах, два месяца назад он приобрел автомобиль Лексус 570 в рассрочку и до сих пор должен за авто $65 тысяч, - рассказал брат Мелиса Аспекова.

Он так же сказал, что у Мелиса Аспекова есть дом в Аламединском районе Чуйской области, а также он снимал квартиру в Бишкеке.

Напомним, Мелис Аспеков и Улан Джураев были задержаны по подозрению в вымогательстве 250 тысяч долларов. Сейчас они находятся в СИЗО ГКНБ.