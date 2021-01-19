В КР продлен пилотный проект по навигационным пломбам для грузоперевозчиков

Продлен пилотный проект по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызской Республики в Республику Казахстан и Российскую Федерацию и в обратном направлении. Об этом сообщает Государственная налоговая служба КР.

Соответствующее решение подписали руководители налоговых органов Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

- Пилотный проект, с установленным ранее сроком до 10 декабря 2020 года, теперь будет действовать до 10 марта 2021 года.

В этот период при перевозке товаров из Кыргызской Республики в Казахстан и Россию и в обратном направлении, за исключением товаров, перемещаемых самоходом, на грузовой отсек автомобильного транспорта будет навешиваться навигационная пломба. Процедуру, которая займет не более 7 минут, будет осуществлять сотрудник Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, - пояснили в ГНС.

Как уточняется, участие перевозчиков в пилотном проекте осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

- При этом в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих с навигационными пломбами в рамках участия в пилотном проекте, на пунктах пропуска и в специально отведенных местах ("Барыс" и другие), а также по пути следования не будут проводиться дополнительные виды контроля, - добавляют в ГНС.