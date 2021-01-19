Мэрия Бишкека рассказала, как прошел первый учебный день в школах

Эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась и с 18 января в школу пошли 1, 5, 9 и 11 классы.

В первый день возобновления учебного процесса в очной форме на занятиях присутствовали более 53,5 тысяч учащихся. Еще 3680 учеников данных классов продолжают обучение в режиме онлайн. Более 6 тысяч учителей провели уроки в обычном и дистанционном режимах согласно расписанию. Об этом информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, на сегодняшний день все 97 школ и 87 садиков столицы обеспеченны дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, на приобретение средств защиты со стороны управления образования было выделено порядка 6,8 миллионов сомов.

Подготовлены 380 штук бесконтактных термометров, столько же дезинфицирующих ковриков, 6680 ед. жидкого, антибактериального мыла (емкость 0.5 мл), 1460 шт. санитайзеров емкостью 5 литров, 292 дезинфицирующего средства для обработки туалетных комнат (емкость 1,5 л), 14 тысяч 600 метров нетканого полотна, 1460 шт. хлорсодержащего средства. Все эти средства были равномерно распределены среди районных центров образования.

Отмечается, что во всех общеобразовательных организациях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы, у входов организованы входные фильтры: постелены дезинфицирующие коврики, закрепленные сотрудники школ измеряют температуру у детей, ведут журналы здоровья индивидуально по каждому классу. В коридорах и учебных кабинетах установлены локтевые санитайзеры, расписания занятий составлены с учетом противоэпидемиологических требований, дети учатся в две смены.

"Дорогие горожане, родители и дети! Классные руководители могут обратиться к родителям, с просьбой обеспечить своего ребенка маской, индивидуальным антисептиком, масок, чтобы школьник мог им воспользоваться после контакта с наличностью или поездки в общественном транспорте. Надеемся, что родители понимают, что маленький индивидуальный санитайзер и маска такой же предмет личной гигиены, как зубная щётка и расческа", - говорят в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете напоминают, что денежные сборы в общеобразовательных организациях строго запрещены!

Во избежание конфликтных ситуаций управление образования мэрии города Бишкек напоминает и предупреждает руководителей, педагогический состав столичных образовательных организаций об ответственности согласно приказу №710 "О запрете денежных сборов в общеобразовательных организациях".