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Забастовка. Большинство маршруток готовы работать пока по старому тарифу

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- Оксана Гут
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Большинство водителей маршрутных такси готовы работать бесперебойно и ждать разрешения вопроса с повышением тарифа на проезд в рамках закона. Об этом VB.KG сказал и.о. начальника Управления городского транспорта мэрии Бишкека Улан Бейшенбаев.

По его данным, сегодня с утра на 6.30 часов на линии вышли всего 400 микроавтобусов. Но ближе к 9-ти часам их количество возросло 800-850.

"До конца дня все маршрутки выйдут на линии и будут работать в штатном режиме", - заверил Бейшенбаев.

Напомним, накануне многие водители маршрутных такси в Бишкеке не вышли на работу, создав для граждан большие неудобства. Пассажиры, а в том числе, школьники, которые вчера впервые вышли на учебу в реальном режиме, вынуждены были ждать общественный транспорт на остановках по часу, а то и более. Так маршруточники устроили забастовку из-за низкого, по их мнению, тарифа на проезд. Они потребовали немедленно повысить цену с 10-ти до 15-ти сомов.

В Управлении городского транспорта пообещали принять меры к зачинщикам забастовки.

"Мы ведем переговоры, направили уведомления фирмам-перевозчикам, чтобы не срывали выходы маршрутных такси на линии. Провели совещания с фирмами, с бригадирами, поговорили с самими водителями. Предупреждаем, чтобы работали в штатном режиме, иначе будут приняты меры. Понимаете, есть зачинщики - их не много, но они запугивают своих же коллег. Мы объясняем. что есть регламент принятия решения по повышению тарифа на проезд, что все нужно делать в рамках закона, соблюсти все процедуры. Большинство водителей понимают, они готовы ждать", - заключил глава Управления.


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URL: https://www.vb.kg/396303
Теги:
забастовка, зарплата, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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