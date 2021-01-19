Водители "маршруток" подбирают забастовки к конкретным датам?

Поднять бы статистику подобных забастовок водителей "маршруток". Просматривается конкретная тенденция протестных настроений именно, когда дети идут в школу и т.д. Нужно посмотреть статистику. Кто-то специально создаёт такую ситуацию именно к таким датам. Об этом в соцсетях написал гражданский активист Алишер Ташматов.

По его словам, решение проблемы лежит на поверхности. Просто нужно отозвать лицензии, и перезаключить договора напрямую с водителями.

- Для этого, в первую очередь, необходимо убрать всех посредников и заключить прямые договора между самими водителями бусов и Управлением городского транспорта мэрии Бишкека. Меня уже много лет удивляет очень странная ситуация с продажей лицензий на номера маршрутов. Как я понимаю, сначала этот лот с номером маршрута выставляют на аукцион и кто-то его выкупает. Ну а дальше, этим компаниям владельцам лицензий на маршрут каждый водитель "буса", желающий ездить именно по данному маршруту, оплачивает какую-то совсем немалую сумму за предоставление возможности перевозить пассажиров? А зачем вообще нужны эти посредники, никак не могу понять...? – задался вопросом Ташматов.

По его мнению, если убрать посредников, у водителей бусов появятся дополнительные суммы, которых им хватит в качестве прибыли без повышения тарифов.

Примечательно, что бишкекчане также задались резонным вопросом, куда делись автобусы, закупленные ранее столичным муниципалитетом?