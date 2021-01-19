Бывший участковый 30 лет борется с чудовищной несправедливостью

Завтра, 20 января 2021 года, в Первомайском суде состоится беспрецедентный судебный процесс по иску бывшего сотрудника Джумгальского РОВД Мелиса Турсуниязова к МВД.

Беспрецедентный он потому, что в течение последних девяти лет он пытается восстановить свое честное имя и добиться восстановления на работе в органах МВД. Пять лет из них бывший участковый инспектор Мелис Турсуниязов доказывал, что он по закону применил оружие и его вины в смерти одного из наркозаготовителей, которых преследовали милиционеры в далеком 1988 году, нет! И доказал: суды трех инстанций Турсуниязова оправдали и реабилитировали. Потом еще два года он отстаивал свое законное право на восстановление в органах МВД. Но ему отказали.

-Видит бог, я не хотел взыскивать никакой материальный ущерб, хотя незаконно отбыл срок за преступление, которого не совершал, за жизнь, которая пошла кувырком, за унижения и пережитое мною. Но несправедливость подтолкнула меня к мысли: если так несправедливо обходятся со мной до сих пор, то почему я не могу потребовать компенсации, - говорит с горечью Мелис Турсуниязов.

Поэтому его адвокат Кумушбек Ыбыкеев подал иск в Первомайский суд о возмещении компенсации за вынужденные прогулы из-за невыдачи трудовой книжки его подзащитному по вине МВД. По закону она должна быть вручена ему в день увольнения или при его письменном согласии переслана по почте членам его семьи. МВД же до сих пор не выдало книжку бывшему сотруднику органов внутренних дел Турсуниязову, уволенному со службы после случившегося в 1988 году. Иск предъявлен МВД на 50 миллионов сомов. В законе говорится, что "в случае задержки с выдачей трудовой книжки по вине нанимателя, человеку выплачивается средний размер дневной оплаты труда за каждый просроченный день".

- Сейчас представители МВД сочиняют, что трудовая книжка якобы была направлена в Джумгальский РОВД, о чем, дескать, есть запись в личном деле Турсуниязова от 1990 года. Но моего подзащитного уволили из органов в октябре 1988 года. А в феврале 1990 года он уже отбывал наказание в Нижнем Тагиле. И потом - нет ведь никаких доказательств, что она вообще была отправлена. Не исключаю, что никто ее никуда не отправлял, а запись сделана поспешно и недавно, чтобы выкрутиться из тупиковой ситуации, в которую МВД само себя загнало, - считает опытный адвокат. – Да и зачем ее нужно было отправлять в свое же структурное подразделение? То есть факт нарушения налицо.

Дело рассматривается уже больше года. Представители МВД и Минфина под разными предлогами периодически срывают судебные заседания. И неизвестно, состоится ли очередной процесс в эту среду.

По словам Турсуниязова, судья предлагала сторонам подписать мировое соглашение.

- Да, я готов это сделать в любое время и, естественно, откажусь от иска, если меня восстановят на работе, чтобы в последующем я мог получать пенсию, - говорит бывший участковый. - Однажды нас с адвокатом даже приглашали в министерство. Но встреча прошла впустую, дескать, наши условия требуется обсудить с руководством ведомства, а сами финансисты и кадровики, как они заявили, самостоятельно не могут их рассматривать. Зачем тогда приглашали-то?

Практически нет сомнений, что представители МВД попытаются выйти на руководство суда или судью, если, конечно, уже не предприняли такой попытки, чтобы выбраться из этого дела, как говорится, белыми и пушистыми. Бывший милиционер Мелис Турсуниязов по сравнению с такой мощной структурой - маленький человек, требующий, по мнению ответчиков, больших денег. Хотя по закону после того, что сделала с ним коррумпированная система следствия и судов, ему полагается, как минимум сумма раз в десять большая.

"Вечерка" не первый год следит за этим беспрецедентным делом в истории правоохранительных и судебных органов и, конечно, расскажет о том, чем закончится процесс, назначенный на среду. С учетом требований нового президента о беспощадной борьбе с коррупцией он обещает быть очень интересным.

Напомним, в 1988 году во время ночного преследования группы наркозаготовителей в Джумгальском районе был убит один из ее членов. Говорили даже, что родственник кого-то из работников ЦК. Молодой и смелый участковый, пришедший в органы по зову сердца, Мелис Турсуниязов был руководителем операции по задержанию наркоманов, и он сделал предупредительный выстрел в воздух из своего Макарова, требуя от убегавших остановиться. Его и обвинили в смерти наркомана: ведь за смерть наркозаготовителя надо было кому–то отвечать.

- Я не мог доказать, что не виновен. Все было против меня. Результаты экспертизы перевернули с ног на голову. Адвокат, которого мне назначили, уговаривал не ерепениться: мол, ничего сделать невозможно. И я пошел по этапу в колонию под Нижним Тагилом за убийство, которое не совершал, - вспоминает Мелис тот страшный год.

Но, чтобы доказать это, ушло почти 30 лет. Правда, 25 из них он и не пытался это сделать - не было ни желания, ни сил, ни денег. И если бы не Кумушбек Ыбыкеев, с которым когда-то вместе учились в школе милиции и который уговорил Мелиса разобраться с этой чудовищной несправедливостью, то тот так и не решился бы ворошить прошлое. Но даже с таким сильным адвокатом пришлось пять лет доказывать несостоятельность обвинительного приговора.

Чудом мужчины отыскали два тома уголовного дела 25–летней давности, уже приготовленного к уничтожению. После чтения у обоих был шок. С такой наглой неприкрытой подтасовкой фактов, по словам Ыбыкеева, ему ни разу не приходилось сталкиваться в его многолетней практике. Явно торопились слепить это дело, поскольку даже не "подчистили" несоответствия, противоречащие друг другу. Даже стреляли в наркомана, как явствует из материалов дела, не из Макарова, а из другого оружия.

Не без труда опытному адвокату Ыбыкееву удалось возбудить уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам, в том числе по подложным уликам, и доказать невиновность Турсуниязова.

- Но для управления кадров МВД - это еще не факт. Когда Турсуниязов пришел туда со всеми оправдательными приговорами и с заявлением о восстановлении в органах внутренних дел, то ему заявили, что в приговорах ни одного суда не говорится об отмене приказа от 5 октября 1988 года о его увольнении за совершение проступка, дискредитирующего звание рядового и начальствующего состава, а значит, восстановить его не могут. Добивайся, мол, еще и отмены этого приказа почти 30–летней давности, - говорит адвокат. - И началась многолетняя эпопея с восстановлением. Пришлось снова обращаться в суд.

- Но суд не удовлетворил иск Турсуниязова о восстановлении на работе, мотивировав свой отказ тем, что в оправдательном приговоре о реабилитации речь якобы не идет, - продолжает адвокат Кумушбек Ыбыкеев. - Хотя в приговоре перечисляются статьи, на основании которых вынесен оправдательный приговор, в частности, есть ссылка на ту самую статью 316 прежнего УПК ("Основания постановления оправдательного приговора"). В пункте 2 этой статьи говорится: "Оправдание по любому из вышеперечисленных оснований означает признание невиновности подсудимого и влечет за собой его полную реабилитацию". А в деянии моего подзащитного, как признано судом, нет состава преступления, и слово реабилитация трактуется как восстановление оправданного человека во всех его правах, которых его незаконно лишили.

Вся эта эпопея с восстановлением больше похожа на сговор правоохранителей и судей. Похоже, первые очень опасаются, что после восстановления в органах Турсуниязов может потребовать выплаты материального и морального ущерба за случившееся, ему придется также платить еще и пенсию. Поэтому сделано все возможное, чтобы не допустить этого.

Теперь адвокат и его подзащитный подали иск о возмещении материального ущерба, поскольку Турсуниязову до сих пор МВД не выдало трудовую книжку, положенную по закону.