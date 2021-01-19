Четверо молодых мужчин пытались перебросить в колонию №16 наркотики

18 января примерно в 17:30 часов неизвестные лица на автомашине Хонда Фит, госномер 08 KG 689 AFR намеревались совершить переброс наркотических средств на территорию исправительного учреждения №16 в с. Беловодское Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данному факту, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела внутренних дел Московского района, которая обнаружила сверток, обмотанный скотчем. При вскрытии найденного свертка было обнаружено вещество серо-белого цвета со специфическим запахом уксусной эссенции, вес которого составил 20 граммов.

Вышеуказанная автомашина, заметив сотрудников колонии, пыталась скрыться с места происшествия в направлении г. Бишкек.

Оперативными сотрудниками ГСИН незамедлительно были оповещены соответствующие службы районной милиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным подразделением ГСИН совместно с сотрудниками районной милиции на стационарном посту ГАИ в с.Военно-Антоновка указанная автомашина была остановлена инспекторами УОБДД. В ней находились граждане М.у.Э 1994 г.р., Р.у.Н. 1996 г.р., А.А. 1995 г.р., М.у.Н 1994 г.р., которые были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел Московского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП Московского РОВД и проводятся соответствующие следственные мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что ГСИН активно проводит целенаправленную работу по предупреждению, выявлению и пресечению каналов проникновения на территорию пенитенциарных учреждений запрещенных предметов.