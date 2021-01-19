Дашкин: 2021 год является знаковым для военного сотрудничества стран СНГ

Развитие военного сотрудничества стран Содружества в 20201 году и на более длительный период стало главной темой совещания представителей оборонных ведомств этих государств. Оно прошло 18 января в Москве, в Секретариате Совета министров обороны (СМО) стран СНГ.

Секретарь СМО генерал-майор Юрий Дашкин акцентировал внимание на особенностях наступившего года и важности предстоящих задач. Он подчеркнул, что 2021-й является во многом знаковым для Содружества. Это год не только 30-летие образования СНГ, но и начало реализации утвержденной главами государств-партнеров 18 декабря 2020 года Концепции военного сотрудничества до 2025 года. Данный документ определяет содержание и направленность взаимодействия стран в области совместной военной безопасности и обороны на среднесрочную перспективу.

По словам Дашкина, планирование и проведение основных мероприятий по реализации Концепции будет осуществляться в тесном взаимодействии оборонных ведомств государств Содружества, Секретариата СМО СНГ и координационных комитетов при этом Совете, что позволит учесть национальные приоритеты стран и их совместные интересы.

В ходе совещания были заслушаны доклады о развитии совместных систем военного назначения, обсуждены предложения по повышению роли рабочих органов СМО, определен порядок организации ближайших мероприятий.

В частности, на первый квартале текущего года намечены сборы с командирами зенитных ракетных дивизионов войск ПВО (Воздушно-космических сил, противовоздушной обороны, Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, Сил воздушной обороны) стран СНГ, совещание специалистов Единой системы государственной радиолокационной системы, ревизия финансово-экономической деятельности Координационного Комитета по вопросам ПВО при СМО СНГ, организация Международного женского форума "Женщины на службе Отечества".

Отмечена приоритетность как очных форм проведения совместных мероприятий, так и внедрения технологий дистанционного взаимодействия. Это, как заявлено, "позволит в условиях сохранения сложной эпидемиологической ситуации в мире обеспечить многостороннему военному сотрудничеству необходимую динамику дальнейшего развития и не потерять наработанные годами профессиональные контакты".

На совещании речь шла и о военно-гуманитарных аспектах военного сотрудничества. В преддверии праздника Дня защитника Отечества, который отмечается во многих странах Содружества, развернута работа по созданию на базе Музея международного военного сотрудничества тематической выставки, посвященной современному этапу деятельности СМО СНГ. На основе собранных материалов предложено показать уникальные моменты, национальный колорит и географию военного партнерства государств Содружества.

Также определены сроки разработки проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета министров обороны и Комитета начальников штабов вооруженных сил этих стран, заседания которых запланированы на первое полугодие 2021 года, сообщили в Министерстве обороны России.