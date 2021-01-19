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С победой на выборах Жапарова поздравили президенты Хорватии и Никарагуа

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- Оксана Гут
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Президент Хорватии Зоран Миланович направил свои поздравления Садыру Жапарову по случаю победы на выборах президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба Садыра Жапарова.

"Желаю Вам большого успеха на этой ответственной должности, и я уверен, что Вы будете добросовестно работать во имя общего процветания Вашего государства и благополучия граждан. Я также убежден, что даже в эти в эти трудные времена Хорватия и Кыргызстан будут продолжать укреплять и углублять свои отношения и сотрудничество, при этом совместные усилия по улучшению экономических отношений особенно важны", - говорится в тексте поздравительного послания президента Зорана Милановича.

Поздравление также пришло от президента Никарагуа Даниэля Ортега Сааведра и вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо.

"Мы поздравляем кыргызский народ и верим, что ваша страна и дальше будет идти по пути благополучия и развития. Правительство Примирения и Национального Единства Республики Никарагуа пользуется возможностью, чтобы выразить свою волю и дальше укреплять узы дружбы, солидарности и сотрудничества, которые нас объединяют, а также свое обязательство продолжить совместную работу во имя диалога и взаимопонимания", - передает поздравительное послание пресс-служба штаба.


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URL: https://www.vb.kg/396326
Теги:
выборы, президент, Хорватия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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