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Определены приоритеты для ЕАЭС на 2021 год

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- Евгений Денисенко
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Сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса Евразийского экономического союза и его государств – ориентироваться на эти долгосрочные приоритеты призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств-членам ЕАЭС - Армении, Беларуси, Кыргызстана, России. Напомним, что с 1 января текущего года Казахстан принял председательство в органах Союза.

В этой связи Токаев как председатель Высшего Евразийского экономического совета предложил уделить особое внимание ряду вопросов. Это – придание нового импульса промышленной кооперации, устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами-союзницами, всесторонне и полноценное использование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, всеобъемлющая цифровизация как движущая сила развития экономик государств ЕАЭС, последовательное расширение выхода на внешние рынки, активное развитие торгово-экономических отношений с третьими странами и интеграционными объединениями, ускорение внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта, обеспечении успешного функционирования интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Предложены и конкретные решения для стоящих задач. В их числе - максимальное задействование потенциала Евразийского банка развития, создание совместных предприятий, условий для кооперации в производстве конкурентоспособных промышленных товаров на общем рынке Союза, укрепление связей между отраслями промышленности, развитие взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с китайской инициативой "Один пояс - один путь", формирование евразийских оптово-логистических комплексов, повышение эффективности транспортных коридоров ЕАЭС как для хозяйствующих субъектов стран-участниц, так и для иностранных партнеров, выстраивание системного диалога ЕАЭС с ЕС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ACEAH) и другие.

"По итогам первых пяти лет функционирования нашего объединения можно с уверенностью констатировать, что Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта", - отмечает Касым-Жомарт Токаев. И высказывает уверенность, что эффективная и полноценная реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будет способствовать достижению данных целей.

Вместе с тем, как заявлено, для полноценной реализации указанных инициатив важное значение имеет слаженная и эффективная работа аппарата Евразийской экономической комиссии. "В этой связи исходим из необходимости решения вопроса об отборе кандидатов в кадровый состав Комиссии на основе принципов меритократии (принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка – VB.KG), с учетом профессионализма и деловых качеств, без жесткой привязки к долевому участию государств в финансировании ЕЭК", - подчеркнул президент Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/396330
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