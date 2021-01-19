Для пенсионеров и школьников тариф на проезд поднимут. Но льготы останутся

Для пенсионеров и школьников тариф на проезд в маршрутных такси тоже поднимут, но льготы останутся. Об этом сегодня, 19 января, сообщил журналистам и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев после встречи с перевозчиками.

Льготы для школьников и пенсионеров останутся. Для этих категорий проезд будет, скорее всего - 8 сомов, - сказал Тулобаев.

Напомним, после забастовки маршруточников мэрия Бишкека запустила процесс поднятия тарифов на проезд в маршрутках с 10 до 15 сомов. Предполагается, что окончательное решение будет принято в мае.