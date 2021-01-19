Конституционная палата КР о возможности обжалования ареста на имущество

Конституционная палата признала часть 2 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса не противоречащей Конституции при условии ее применения в том конституционно-правовом смысле, которое изложено в мотивировочной части решения. Также часть 5 статьи 259 обозначенного Кодекса признана противоречащей Конституции в той мере, в которой не предусмотрена возможность обжалования постановления следственного судьи о наложении ареста на имущество, в том числе, лицами, чьи интересы нарушены этим постановлением. Соответствующее решение было принято 13 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Конституционная палата в своем решении отметила, что, несмотря на неотложный характер ареста имущества и отсутствия в этой связи возможности своевременного извещения всех заинтересованных лиц, тем не менее, суды не вправе отказать в участии в судебном заседании лицам, явившимся по собственной инициативе, и чьи имущественные интересы могут быть затронуты судебным актом о наложении ареста. В противном случае будет нарушен один из основополагающих конституционных принципов - доступность правосудия - производного от права на судебную защиту и абсолютного по своей сущности.

В связи с чем, Конституционная палата отметила, что часть 2 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса отвечает публично-правовым целям уголовного судопроизводства и не противоречит Конституции при условии не нарушения судами принципа доступности правосудия для заинтересованных лиц на основе иных норм указанного Кодекса.

Кроме того, учитывая, что собственники имущества, могут привести достаточно обоснованные доводы об отсутствии причинно-следственной связи появления в их собственности арестованного имущества с преступными деяниями подозреваемого, обвиняемого, невозможность их участия в судебном заседании не обеспечивает конституционной гарантии реального доступа каждого к правосудию. Не предоставление участникам уголовного процесса, а также отмеченной категории лиц права на обжалование постановления следственного судьи об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество приводит к возможности ареста имущества без процессуальных гарантий защиты прав собственника.

Уголовно-процессуальным кодексом в числе фундаментальных принципов уголовного судопроизводства значится принцип обжалования любых процессуальных действий (бездействий) и решений (статья 21), который, безусловно, должен найти свою реализацию также в вопросе обжалования решения следственного судьи о наложении ареста на имущество, с предоставлением такого права и лицам, не являющимся подозреваемым или обвиняемым.

Недостатки существующего правового регулирования отмеченного порядка могут привести к недопустимому ограничению прав собственности лиц, не имеющих какой-либо связи с преступными действиями подозреваемого, обвиняемого.

Таким образом, отсутствие возможности обжалования ареста на имущество, в том числе, лицами, не являющимися подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за его действия, не обеспечивает надлежащую защиту права собственности, вытекающей из принципа ее неприкосновенности, а также гарантии судебной защиты, принципа состязательности и равенства сторон уголовного судопроизводства, а потому не может быть признан соответствующим Конституции Кыргызской Республики.