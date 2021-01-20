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В Казахстане распространяются фейки про массовые прививки детей от Covid-19

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- Азиз Осмонов
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В Казахстане в мессенджерах распространяются фейковые сообщения о постановлении ВОЗ о вакцинации детей. Согласно им якобы присутствие ребенка в школе в день вакцинации приравнивается к согласию на вакцинацию, сообщает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz

Пользователи в сообщениях отмечают, что таким образом участники мирового заговора хотят привить как можно больше людей "опасной" вакциной против COVID-19.

- Все это фейк. Текст, на который ссылается автор сообщения, опубликован ВОЗ еще в 2014 году и не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19 или вакцинации против этого заболевания. Заголовок абзаца, из которого вырвана цитата в рассылаемом посте, гласит: "Распространенные подходы к получению согласия на вакцинацию". Далее в тексте описываются стандарты получения письменного, устного и подразумеваемого согласия, действующие в разных странах. В Казахстане нахождение ребенка в школе в день вакцинации не рассматривается как согласие на процедуру. Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 года, любой гражданин РК имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок". Кроме того, дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи. Таким образом, распространяемая информация является ложной и не имеет отношения ни к вакцинации против COVID-19, ни к Казахстану, - отмечает издание РК.


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URL: https://www.vb.kg/396356
Теги:
вакцина, ВОЗ, дети, Казахстан, школа, Кыргызстан, фейк
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