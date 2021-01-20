В Украине возбудили дела из-за завышенных тарифов на газ для населения

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) объявило о начале расследования в отношении шести компаний-поставщиков газа по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цен на топливо для населения, пишут СМИ.

Как сообщил в соцсети руководитель территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, речь идёт о компаниях "Киевоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Черниговгаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи".

"Рыночная цена – результат конкуренции. А когда поставщик, используя своё монопольное положение, продает на 2-2,5 гривны за кубометр дороже, чем конкуренты и дороже, чем средневзвешенная цена – это уже не рынок. С точки зрения конкурентного законодательства это – признак злоупотребления собственным монопольным положением", – написал Хмельницкий.

По его словам, все шесть компаний имеют признаки монопольного положения на рынке в своих регионах.

"Речь идёт не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов. Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам. Например, через начисление несуществующей задолженности при окончательных расчётах", – добавил глава отделения АМКУ.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения – государство перестало регулировать цену на топливо, а потребители получили свободу в выборе поставщика. Однако в январе, когда "Нафтогаз" в очередной раз повысил цену для населения, в нескольких областях Украины начались "тарифные" протесты с требованием сохранить цены, действовавшие до 1 января 2021 года.

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. Кроме того, "тарифная комиссия" (НКРЭКУ) снизила максимальный тариф на распределение (доставку) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Стоит отметить, что недавно в нескольких областях Украины прошли акции протеста против роста коммунальных тарифов. Протестующие перекрывали движение на трассах, и пикетировали здания местных органов власти.

На акции протеста вышли жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Николаева и других городов. В Полтаве, как сообщает местное издание, десятки человек перекрыли трассу Киев – Харьков, несколько часов с плакатами они ходили по пешеходному переходу, чем серьезно затруднили движение.