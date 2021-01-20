В Казахстане потребовали закрытия американских биолабораторий

Казахстан начал требовать закрытия американских биолабораторий. Инициатором выступило Социалистическое движение Казахстана, вдобавок взявшееся организовывать международную коалицию за запрет разработки и распространения биологического оружия, пишет "Дикая Азия".

Поддерживает это действие и ирландский политик Пол Мёрфи, который в течение 10-ти лет активно поддерживал независимое профсоюзное движение в Казахстане.

- Сейчас многие левые и рабочие организации, по призыву социалистического движения Казахстана, выступили против присутствия в республике американских военно-биологических лабораторий, а также других объектов НАТО. Подобные лаборатории появились и в соседнем Узбекистане. По мнению депутата ирландского парламента, "присутствие американских военно-биологических лабораторий в Казахстане вызывает крайнее беспокойство. Они представляют угрозу здоровью населения Казахстана и соседних стран, а также являются частью инфраструктуры империалистической войны США и НАТО. Крайне важно, чтобы антивоенное движение во всем мире поддержало призыв к закрытию этих лабораторий", - говорится в информации.