МВД прокомментировали задержание члена ОПГ по кличке Карышкыр

Мурсалым Умырзаков, известный в криминальном мире по кличке Карышкыр задержан по статье 204 (мошенничество) Уголовного кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомство операцию по задержанию и совместные оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники МВД и ГСИН.

"В рамках данного уголовного дела по отдельному поручению следственной службы ГСИН при ПКР операция по задержанию активного члена ОПГ, состоящий на оперативном учете в МВД, М.Умырзакова проводилась сотрудниками Службы криминальной милиции МВД. В настоящее время задержанный М.Умырзаков доставлен в следственную службу ГСИН при ПКР для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, сегодня стало известно о задержании активного члена ОПГ Мурсалыма Умырзакова. Ранее он был неоднократно судим за кражи, разбой и грабежи. В последний раз его задерживали в 2018 году по подозрению в хранении и распространению наркотиков.