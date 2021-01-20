Депутат предложил эшелонами вывозить кыргызстанцев на заработки

Депутат Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша 20 января заявил о необходимости решить вопрос с трудовой миграцией Кыргызстанцев. Народный избранник обеспокоен ростом уровня безработицы.

- Во время пандемии более 180 тысяч наших граждан вернулись в Кыргызстан, еще 150 тысяч пополнили ряды безработных. Необходимо решать вопрос с авиасообщением, увеличивать число регулярных рейсов. Если необходимо, надо эшелонами отправлять людей на заработки. Во время войны, к нам поездами привозили россиян, пришло время ответить тем же, - сказал Акылбек Жапаров.

Депутат предложил, чтобы правительство субсидировало затраты граждан на билеты. Кроме того, он подчеркнул, что рост безработицы приводит к увеличению грабежей и краж.