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В России хотят ввести "COVID-паспорта"

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- Евгений Денисенко
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С инициативой введения "COVID-паспортов" в России выступили в Госдуме. За необходимость этого высказался глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

На заседании своего комитета он назвал такие паспорта "делом очень важным и нужным". Такая информация, по его мнению, нужна для врачей, санэпидслужб, при принятии управленческих и организационных решений. Она поможет системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарств, анализировать бюджеты и строить прогнозы.

Вопрос введения сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса также обсуждается сейчас в Европе. О дискуссии по данной проблеме на международном уровне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, речь идет об оформлении так называемых иммунных паспортов - документов, подтверждающих незаразность человека коронавирусом вследствие получения им иммунитета.

Президент Владимир Путин в начале января поручил правительству подготовить предложения о международной сертификации россиян, привитых от COVID-19. Правительство должно также проработать вопросы международного признания этих документов при пересечении границы

"Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств", - говорится в поручении главы государства.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты опросов, многие россияне выступают против введения ковид-паспортов для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Лишь меньшинство пока поддерживает соответствующую инициативу властей Башкортостана, где взялись за реализацию такой идеи. Ее противники считают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, называют решение выдавать данные паспорта дискриминационным.

Напомним, что с 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса, которая проводится на добровольной основе. В числе других, прививаются и уроженцы Кыргызстана, проживающие в стране.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 миллиона заболевших, свыше 68,6 миллиона человек выздоровели, а более 2 миллионов - умерли. В России выявили более 3,5 миллиона человек с COVID-19, и она стала первой страной в мире, где была зарегестрирована вакцина от этой опасной инфекции. Препарат, который назвали "Спутник V", разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Затем новосибирским центром "Вектор" была разработана вторая вакцина - "ЭпиВакКорона". А ориентировочно в феврале будет готова третья российская вакцина от коронавируса, которой сейчас занимаются в Центре имени М.Чумакова.


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URL: https://www.vb.kg/396367
Теги:
паспорт, Россия, коронавирус
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