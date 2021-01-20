Совету министров внутренних дел государств СНГ – четверть века

Двадцать пять лет исполнилось Совету министров внутренних дел (СМВД) стран СНГ. Он, как напомнили в МВД РФ, был образован 19 января 1996 года Советом глав государств Содружества и объединил усилия в борьбе с транснациональной преступностью соответствующих ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

"Разрыв в 1991 году существовавшего в рамках СССР единого правового пространства и стремительное сращивание криминальных группировок повлекли за собой разрастание масштабов транснациональной организованной преступности, международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграции, а также иных угроз национальной и общественной безопасности. Осознавая, что опасные криминальные проявления создают серьезные препятствия на пути социально-экономического, политического и культурного развития, главы государств и правительств стран СНГ пришли к выводу о необходимости создания структуры, способной координировать действия министерств внутренних дел (полиции) этих государств", - отметили в МВД РФ.

Одно из важных направлений работы СМВД сегодня – подготовка и реализация международных комплексных оперативно-профилактических и специальных операций во всех сферах борьбы с преступностью. Ежегодно проводится 13-15 таких мероприятий, и, как показывает практика, их результативность постоянно возрастает.

За четверть века Советом подготовлено и одобрено около 80 документов, определяющих порядок и направления сотрудничества в правоохранительной сфере. На межгосударственном и межотраслевом уровнях сложилась устойчивая многоступенчатая система противодействия преступности на территории государств СНГ. Взаимодействие всех компетентных органов регулярно отрабатывается во время проведения совместных межгосударственных антитеррористических учений. А улучшение межведомственных коммуникаций способствует повышению эффективности межгосударственного розыска, осущществлению совместных операций, в ходе которых удалось перекрыть значительное количество каналов поставки наркотиков, оружия и контрабандных товаров, результативно противодействовать террористическим угрозам.

Ведет Совет и научную деятельность. Для этого в 2015 году на базе Всероссийского научно-исследовательского института МВД России создан Научно-консультативный совет при СМВД. Им подготовлено большое количество научно-методической литературы, направленной на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с трансграничной преступностью.

Активное участие в деятельности СМВД с момента его создания принимает Министерство внутренних дел Кыргызстана. В 2014 году заседание данного Совета состоялось в этой республике. В повестку дня вошли приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств стран Содружества, реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, борьбы с киберпреступностью, организации совместных научных исследований в правоохранительной сфере.