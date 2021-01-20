В Оше пресечена перевозка крупной партии синтетического наркотика (Фото)

В Оше пресечена перевозка крупной партии синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГКНБ.

19 января ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.269 ч.3 (Незаконное изготовление прекурсоров) УК КР, на территории г. Ош пресечена перевозка химических веществ в особо крупном объеме, предназначенных для дальнейшей продажи и использования в изготовлении тяжелых наркотических средств.

По данным ведомства, в грузовом отсеке автомашины обнаружено и изъято 42 ящика, внутри которых находились емкости с жидким веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого составил более 1 тонны.

Согласно заключения эксперта изъятое жидкое вещество является водным раствором "Аммиак водный", процентным содержанием примерно 20-21 %.

По данному факту владелец груза Ж.И. водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц к данному факту.

Справочно: На основании постановления Правительства КР за №543 от 9 ноября 2007 года (Приложение №3) "Аммиак водный" используется при незаконном изготовлении амфетамина, стимуляторов амфетаминного ряда и других психотропных веществ и включен в ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному и национальному контролю.