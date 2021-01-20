Погода
$ 84.42 - 84.75
€ 102.30 - 103.00

В Оше пресечена перевозка крупной партии синтетического наркотика (Фото)

210  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше пресечена перевозка крупной партии синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГКНБ.

19 января ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.269 ч.3 (Незаконное изготовление прекурсоров) УК КР, на территории г. Ош пресечена перевозка химических веществ в особо крупном объеме, предназначенных для дальнейшей продажи и использования в изготовлении тяжелых наркотических средств.

По данным ведомства, в грузовом отсеке автомашины обнаружено и изъято 42 ящика, внутри которых находились емкости с жидким веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого составил более 1 тонны.

Согласно заключения эксперта изъятое жидкое вещество является водным раствором "Аммиак водный", процентным содержанием примерно 20-21 %.

По данному факту владелец груза Ж.И. водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц к данному факту.

Справочно: На основании постановления Правительства КР за №543 от 9 ноября 2007 года (Приложение №3) "Аммиак водный" используется при незаконном изготовлении амфетамина, стимуляторов амфетаминного ряда и других психотропных веществ и включен в ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному и национальному контролю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396370
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Ош, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  