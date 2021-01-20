Кыргызстанцы смогут по интернету найти работу в странах ЕАЭС

В наступившем году граждане стран ЕАЭС смогут трудоустраиваться на территории друг друга с помощью интернета. Таково назначение межгосударственного проекта "Работа без границ", разработанного в рамках Союза.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, в основе проекта – инициатива Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), которая позже была поддержана другими профильными ведомствами государств-партнеров. Основная цель проекта - создание поисковой системы для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий.

В проекте задействованы существующие национальные системы всех пяти стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Пользователям системы будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств ЕАЭС, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к упомянутым системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также осуществить интерактивное взаимодействие.

Тем самым проект призван способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее одного миллиона, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тысяч и не менее 10 тысяч соответственно.

Проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ" является частью направления по формированию цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

По словам министра (члена Коллегии) ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна сообщил, в ЕАЭС основополагающий ИТ-проект - интегрированная информационная система, которая представляет собой геораспределенную информационную систему, обеспечивающую информационное взаимодействие стран Союза. Помимо "Работы без границ" реализуются и другие цифровые инициативы. В том числе - "Цифровые транспортные коридоры", что представляет собой открытую цифровую среду обмена логистической информацией. Все проекты, наряду с интегрированной информационной системой, станут основой экосистемы цифровых сервисов ЕАЭС.