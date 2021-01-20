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Астролог посоветовал Жээнбековым покинуть страну

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- ВБ
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Сооронбай Жээнбеков и Асылбек Жээнбеков должны покинуть страну, иначе они будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом изданию NazarNews.kg заявил астролог Жанар Кадыралиев.

- Самое главное, даже после того, как они оставили власть их в покое не оставят. Либо арестуют, либо они будут вынуждены покинуть страну. Дело в том, что планеты Уран и Юпитер в их днях рождения находятся в напряженном состоянии. В целом планета Юпитер связана либо с юридическими проблемами, либо выездом за границу. Планета Уран же связана с неожиданностями. То есть все ситуации происходят быстро и неожиданно. По этой причине, кстати, они так быстро и потеряли власть. В общем, пока ситуация не стабилизировалась им лучше временно покинуть Кыргызстан. В противном случае они будут привлечены к ответственности, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/396372
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков, астрология
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