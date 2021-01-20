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Кыргызстанцам в РФ напомнили о мерах в отношении иностранцев

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ напомнило соотечественникам о важности соблюдения требований, предусмотренных властями страны отношении иностранцев. Речь идет об Указе президента России от 15 декабря 2020 года "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В дипмиссии подчеркнули, что согласно данному документу гражданам других государств, в том числе Кыргызской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, до 15 марта 2021 года необходимо выполнить ряд требований.

Прежде всего, нужно своевременно заменить с истекающим сроком действия документы, удостоверяющие личность (ID-card или общегражданский паспорт КР). И - оформить требуемые законодательством РФ документы для пребывания на территории России (разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, регистрация).

Также следует продлить при необходимости трудовые договоры и контракты о найме на работу с работодателями, погасить наложенные федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, структурными подразделениями, территориальными органами за совершение административного правонарушения. А в случае вынесенного ранее решения об административном выдворении за пределы России - добровольно выехать из нее.

"Неисполнение перечисленных пунктов гражданами Кыргызстана, постоянно или временно находящимися на территории России, может повлечь за собой выдворение и будущий запрет на въезд в нее", - подчеркнули в посольстве.

Упомянутый Указ президента РФ вступил в силу в день подписания – 15 декабря 2020 года. Согласно ему, как прокомментировали в международном общественном движении содействия мигрантам и их объединениям "Форум переселенческих организаций", до 15 июня 2021 года приостанавливается течение сроков действия документов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/396373
Теги:
миграция, посольство, Россия, Кыргызстан
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