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Задержан соучредитель сети ресторанов "Нават" - комментарий ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан соучредитель сети ресторанов "Чайкана Нават" Сергей Острецов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Бизнесмен подозревается в ведении незаконной банковской деятельности под видом ломбардов и в укланении от уплаты налогов в особо крупных размерах в период с 2009 года и до настоящего времени.

"В части расследования фактов легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем через сеть ломбардов проверяется причастность группы лиц, сведения о которых не подлежат к разглашению до окончания следствия", - говорится в сообщении ГКНБ.

Пресс-служба ведомства опровергло информацию, опубликованную в СМИ о том, что уголовное дело в отношении Сергея Острецова возбуждено с целью оказать на него давление и забрать бизнес.


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URL: https://www.vb.kg/396380
Теги:
ГКНБ, задержание, налоги, Кыргызстан
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