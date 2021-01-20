Задержан соучредитель сети ресторанов "Нават" - комментарий ГКНБ

В Бишкеке задержан соучредитель сети ресторанов "Чайкана Нават" Сергей Острецов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Бизнесмен подозревается в ведении незаконной банковской деятельности под видом ломбардов и в укланении от уплаты налогов в особо крупных размерах в период с 2009 года и до настоящего времени.

"В части расследования фактов легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем через сеть ломбардов проверяется причастность группы лиц, сведения о которых не подлежат к разглашению до окончания следствия", - говорится в сообщении ГКНБ.

Пресс-служба ведомства опровергло информацию, опубликованную в СМИ о том, что уголовное дело в отношении Сергея Острецова возбуждено с целью оказать на него давление и забрать бизнес.