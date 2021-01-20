В Москве прошли состязания по кок-бору

Кыргызстанцы из разных регионов России стали участниками соревнований по национальной игре "кок-бору". Состязания прошли в Москве по инициативе выходцев из Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызстана, работающих в российской столице.

Организаторы отметили, что это мероприятия проводилось в целях укрепления единства соотечественников в России и популяризации в ней традиций кыргызского народа. Сотрудники посольства КР в РФ, принявшие участие в церемонии открытия турнира, по его итогам наградили почетными грамотами активистов диаспоры и отличившихся игроков.

Кок-бору (в русском языке для нее обычно употребляется слово "козлодрание") – древняя конно-спортивная игра, популярная среди народов Центральной Азии. Издавна культивируемая и в Кыргызстане, она сегодня хорошо известна также в России. В некоторых ее регионах, таких, как Иркутская область, Алтайский, Красноярский края, Республики Хакасия, Башкортостан, действуют федерации кок-бору, существует и аналогичная общероссийская федерация.

Свой вклад в популяризацию этого состязания сильных и мужественных людей, отличных наездников, вносят в РФ и уроженцы Кыргызстана. Они, как отметили в Общероссийском Кыргызском конгрессе, проводят здесь собственные турниры, участвуют в соответствующих мероприятиях, организуемых властями на местах. Одним из таких событий стал состоявшийся в 2019 году в Подмосковье, в городе Сергиев Посад фестиваль национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир", который собрал 15 тысяч человек. В программу были включены также по кок бору, на которых успешно выступили и наездники из Кыргызстана.

Серьезные планы у кыргызстанцев-приверженцев кок бору были и на 2020-й, но их спутала пандемия коронавируса. В кыргызской диаспоре надеются, что хотя бы часть таких планов удастся реализовать в наступившем году.