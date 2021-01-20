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Депутаты поддержали ужесточение наказания за семейное насилие

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 20 января, депутаты ЖК во втором чтении приняли поправки, ужесточающие наказание за семейное насилие.

Поправки разработал депутат Исхак Пирматов. Его коллега Наталья Никитенко, представляя законопроект на заседании, отметила, что поправки вносятся с целью предотвращения насилия со стороны близких родственников.

- Поправки внесены в Кодекс о проступках в статьях "насилие в семье" и "несоблюдение охранного ордера". Предлагается убрать штраф за эти проступки, и оставить в качестве наказания исправительные работы. Практика показала, что штрафы неэффективны, так как зачастую штраф выплачивается из семейного бюджета и по сути его частично оплачивает сама жертва, - сказала Наталья Никитенко.

Кроме того, нововведения не допускают примирения сторон.

В уголовный кодекс также вносят поправки. Будет считаться отягчающим обстоятельством, если телесные повреждения любой степени тяжести нанесет член семьи. Кроме того, в уголовном кодексе появилось определение понятия "члены семьи".

Отметим, в Кыргызстане ежегодно увеличивается число зарегистрированных дел по статьям семейное насилие. С одной стороны в республике растет число случаев агрессии в семье, с другой стороны правоохранительные органы стали чаще реагировать и регистрировать такие преступления. Однако по данным МВД, из 9 тысяч зарегистрированных дел до суда дошло лишь 900 случаев.


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URL: https://www.vb.kg/396385
Теги:
Исхак Пирматов, Наталья Никитенко, семейное насилие, Жогорку Кенеш
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