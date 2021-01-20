Депутаты поддержали ужесточение наказания за семейное насилие

Сегодня, 20 января, депутаты ЖК во втором чтении приняли поправки, ужесточающие наказание за семейное насилие.

Поправки разработал депутат Исхак Пирматов. Его коллега Наталья Никитенко, представляя законопроект на заседании, отметила, что поправки вносятся с целью предотвращения насилия со стороны близких родственников.

- Поправки внесены в Кодекс о проступках в статьях "насилие в семье" и "несоблюдение охранного ордера". Предлагается убрать штраф за эти проступки, и оставить в качестве наказания исправительные работы. Практика показала, что штрафы неэффективны, так как зачастую штраф выплачивается из семейного бюджета и по сути его частично оплачивает сама жертва, - сказала Наталья Никитенко.

Кроме того, нововведения не допускают примирения сторон.

В уголовный кодекс также вносят поправки. Будет считаться отягчающим обстоятельством, если телесные повреждения любой степени тяжести нанесет член семьи. Кроме того, в уголовном кодексе появилось определение понятия "члены семьи".

Отметим, в Кыргызстане ежегодно увеличивается число зарегистрированных дел по статьям семейное насилие. С одной стороны в республике растет число случаев агрессии в семье, с другой стороны правоохранительные органы стали чаще реагировать и регистрировать такие преступления. Однако по данным МВД, из 9 тысяч зарегистрированных дел до суда дошло лишь 900 случаев.