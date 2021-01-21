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Больницы КР оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)

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- Бакыт Басарбек
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Проект "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане", финансируемый Всемирным банком, в рамках 5-го компонента оказал помощь территориальным больницам по всей республике, в том числе новым строящимся больницам. Проект оказывает поддержку Правительству Кыргызской Республики в борьбе с COVID-19 путем закупки предметов медицинского назначения и оборудования. Об этом сообщает отдел реализации проектов при МЧС КР.

В рамках данной помощи 9 территориальных больниц Кыргызской Республики получили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в количестве 40 единиц и расходные материалы. Аппараты ИВЛ предназначены для поддержки дыхания тяжелобольных пациентов с СOVID-19 и могут использоваться в дальнейшем для лечения пациентов с другими респираторными заболеваниями.

Кроме этого, больницы получили средства индивидуальной защиты медицинского персонала (СИЗ), дезинфицирующие средства, лабораторные реактивы, жизненно-важные лекарственные средства, расходные материалы для ПЦР анализов, мобильные рентген- аппараты и изделия медицинского назначения. Помощь была распределена по организациям здравоохранения согласно Плану распределения Министерства здравоохранения КР.

Реализация 5-го компонента Проекта "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане" началась в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19 в стране. На сегодняшний день общая сумма оказанной помощи составляет 6,759,749 долларов США, которая включает в себя:

1) аппараты неинвазивной вентиляции легких BiPAP, предназначенные для обеспечения эффективной и комфортной вентиляции легких неинвазивным путем;

2) портативные аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ;

3) аппараты ИВЛ;

4) аппараты высокопоточной кислородной терапии;

5) мониторы пациента;

6) концентраторы кислорода;

7) СВЧ печи (оборудование для дезинфекции медицинских отходов);

8) пресс-деструкторы (оборудование для сокращения объемов медицинских отходов);

9) рентген-аппараты;

10) аппараты ЭКГ;

11) пульсиксометры;

12) термометры.

Принимая очередную партию помощи, Главный врач Ошской межобластной клинической больницы Талант Курбаналиевич Арстанкулов сказал: "Мы очень довольны качеством получаемых СИЗов и медицинского оборудования. Все параметры качества и безопасности соответствуют требованиям стандартов". Больница испытывала острую необходимость в новом оборудовании, которое незамедлительно ввели в эксплуатацию. "К примеру, рентген- аппаратом мы активно пользуемся с самого момента инсталяции и обучения, в частности при диагностировании пневмонии и пациентов с COVID- 19. Хотел бы особо отметить важность аппарата высокопоточной кислородной терапии, который мы получили в рамках Проекта. Для пациентов с пневмонией одной из необходимых мер при патогенетическом лечении является подача кислорода," – отметил Главный врач Ошской межобластной клинической больницы Арстанкулов.

В рамках Проекта ожидается поступление очередной партии помощи, в частности: дезинфекционных камер и облучателей- рециркуляторов воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/396387
Теги:
Всемирный банк, гуманитарная помощь, Кыргызстан, медицина, больница
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