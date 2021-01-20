"Бир дуйно": Поствыборная ситуация в КР позволяет развитие конкуренции идей

Поствыборная ситуация в стране позволяет развитие конкуренции идей и плюрализма мнений по ключевым направлениям успешных реформ. Об этом говорится в отчете правозащитного движения "Бир дуйно - Кыргызстан"/Women"s Learning Partnership.

Правозащитники провели анализ общественно-политической ситуации в ходе организации и проведения досрочных президентских выборов в Кыргызстане и референдума (всенародного голосования) по выбору формы правления.

"Кандидаты в президенты А. Мадумаров, А. Сегизбаев и К. Асанов заявили, что не признают итогов, так как, по их мнению, были фальсификации в процессе голосования, однако никто из них не подал соответствующие жалобы", - говорится в отчете.

Несмотря на публичные заявления кандидатов о непризнании итогов выборов, на 14 января 2021 года, по информации ЦИК КР, со стороны кандидатов в президенты не подано ни одной жалобы на итоги голосования, тогда как срок для подачи жалоб в вышестоящую избирательную комиссию истек 13 января 2021 г.

"Бир дуйно" отмечает, что политические партии, либо кандидаты или представители гражданского общества не заявляли о возможных акциях протеста по непризнанию итогов выборов.

Кроме этого правозащитниками был проанализирован вопрос прозрачности финансирования избирательной кампании, который до 2020 г. был предметом политических манипуляций, так как ЦИК не обнародовал данные о лицах, внесших пожертвования в поддержку того или иного кандидата, политической партии, а также детальную информацию, на что эти средства были израсходованы.

"На примере досрочных выборов президента стало наглядно видно, кто и в каком объеме финансирует кандидатов, и в обществе актуально обсуждались финансы кандидатов, что привело к постановке вопроса обеспечения равных возможностей кандидатов, групп агитации в сборе средств", - отмечается в отчете "Бир дуйно".