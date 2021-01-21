Путин призвал страны ЕАЭС к координации в условиях пандемии

Совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве Евразийского экономического союза провел вчера, 20 января, Владимир Путин. В совещании приняли участие глава правительства РФ Михаил Мишустин, руководители ряда российских ведомств.

"Наше сегодняшнее совещание посвящено стратегически важной, приоритетной теме – развитию интеграционных процессов. Ключевое значение здесь, конечно же, принадлежит Евразийскому экономическому союзу, который мы с партнёрами создали 6 лет назад", - подчеркнул Владимир Путин.

За это время, по его словам, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств Союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35 процентов и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась, вопреки некоторым прогнозам, и доля стран ЕАЭС во внешней торговле России: с 7,8 процента в 2015 году до 8,6 процента в 2020-м. Устойчивыми темпами развивается внешняя торговля стран – членов Евразэс в целом: её прирост составил 27 процентов.

"Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами Союза. В большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. По остальным движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются", - продолжил Владимир Путин.

Примером такого успешного нахождения компромисса между государствами – членами ЕАЭС, выработки общих подходов он назвал создание единого рынка в столь чувствительном, социально значимом секторе экономики, как производство и оборот лекарств и медицинских изделий. С 1 января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах Союза осуществляется по единым правилам и процедурам. "Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом – эпидемией коронавируса, и нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья граждан", - убежден российский лидер.

Последовательно расширяется и единый рынок услуг Союза. Он уже включает 53 сектора, а в текущем году охватит ещё пять направлений. Также государствами Союза утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Ведётся подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка.

"Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос", - констатировал Владимир Путин.

"Но очевидно также, - продолжил он, - что эпидемия коронавируса, её последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере наших государств в целом. Мы это всё должны учитывать. Сократился валовой внутренний продукт, промышленное производство, снизились объёмы торговли, что в итоге отразилось – к сожалению, не могло не отразиться – и на рынке труда. Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит, и доходов людей".

В этой связи главы государств ЕАЭС недавно обсудили, что можно сделать для выправления ситуации, для выхода на траекторию устойчивого экономического роста. "Была утверждена Стратегия развития евразийской интеграции до 2025 года, которая предполагает завершение формирования к этому времени в рамках Союза общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства, что чрезвычайно важно, на мой взгляд, в сегодняшних условиях", - сказал президент РФ.

"Отмечу, что на реализацию этих целей будут направлены и действия казахстанского председательства в Союзе, которое стартовало с 1 января текущего года. Президент Казахстана об этом говорил. Мы такие приоритеты коллег полностью поддерживаем", - заявил Владимир Путин. И призвал собеседников обсудить наиболее актуальные аспекты интеграционного строительства на евразийском пространстве.