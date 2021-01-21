В Кара-Балте под видом салона красоты работало подпольное казино (видео)

В Кара-Балте подпольное казино работало под видом салона красоты. Незаконную игорную деятельность выявили сотрудники Финансовой полиции по Жайылскому и Панфиловскому району.

"В ходе проведения неотложного обыска в городе Кара-Балта на пересечении улиц Карла Маркса/Бейшеналиева под видом салона красоты "Лаванда", обнаружен подпольный игорный клуб с азартными онлайн играми.

В ходе обыска установлено компьютерное оборудование со специальным программным обеспечением, денежные средства и другое. На момент обыска в помещении присутствовали клиенты (игроки)", - говорится в сообщении Финпола.

По указанному факту зарегистрировано досудебное производство. В настоящее время ведется следствие.