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В Кара-Балте под видом салона красоты работало подпольное казино (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Кара-Балте подпольное казино работало под видом салона красоты. Незаконную игорную деятельность выявили сотрудники Финансовой полиции по Жайылскому и Панфиловскому району.

"В ходе проведения неотложного обыска в городе Кара-Балта на пересечении улиц Карла Маркса/Бейшеналиева под видом салона красоты "Лаванда", обнаружен подпольный игорный клуб с азартными онлайн играми.

В ходе обыска установлено компьютерное оборудование со специальным программным обеспечением, денежные средства и другое. На момент обыска в помещении присутствовали клиенты (игроки)", - говорится в сообщении Финпола.

По указанному факту зарегистрировано досудебное производство. В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/396400
Теги:
казино, Финполиция, Кыргызстан
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