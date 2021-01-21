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Экс-первая леди КР и задержанный начальник Финпола – не родственники

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- Мария Стрельцова
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Айгуль Токоева и Айбек Токоев - не родственники, об этом в соцсетях написал журналист Орозбек Шарабидин уулу. Он обратился к коллегам по цеху с просьбой не распространять недостоверную информацию.

"По Айбеку Токоеву, журналисты, все ещё пишете, что он родственник супруги экс-президента Айгуль Токоевой. Как земляк ещё раз повторю, да, они однофамильцы, но не родственники", - пишет он.

Шарабидин уулу разъяснил, что у них разные отцы, деды и даже род:

"Токоев Айбек Рахманбердиевич, Кара-Кульджинский район, село Жаны-Талап, Кашка-Жол айыл окмоту, из рода тасма.

Токоева Айгуль Токоевна, Кара-Кульджинский район, село 1 мая, Кара-Кульджинский айыл окмоту, из рода бору".

Айгуль Токоева – экс-первая леди Кыргызстана, жена экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Айбек Токоев - начальник Управления ГСБЭП при Правительстве КР, 19 января задержан по подозрению в незаконном обогащении и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/396429
Теги:
ГКНБ, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Айгуль Токоева, Арест
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