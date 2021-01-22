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Что означает желтый круг на автомобиле

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Знак, на котором изображен желтый круг, внутри которого три черных точки, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, можно встретить на стекле не только гражданского автомобиля, но даже на стеклах некоторых такси. Что это за знак и для чего он нужен?

Об этом знаке знают не все неспроста, так как он предназначен для особой группы граждан. Этот знак в обязательном порядке должны клеить на свой автомобиль глухонемые или глухие водители. Эти знаки необходимо установить (приклеить) на стекла как спереди, так и сзади автомобиля людям с нарушением слуха, если они управляют этим автомобилем.

Размер знака также задокументирован и должен быть в диаметре 16 см, а черные точки должны быть диаметром 4 см. Сами точки похожи на вершины перевернутого равностороннего треугольника. Продается такая наклейка в автомагазинах или можно заказать ее через Интернет. Если и в Интернете не удается найти такой знак, то его можно распечатать на цветном принтере. Главное при этом соблюдать все установленные размеры.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/396433
Теги:
автомобили
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