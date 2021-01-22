"Газпром Кыргызстан" про ТЭЦ: Мы даём правительству привлекательную цену

Мы предложили правительству привлекательную цену в рамках перевода столичной ТЭЦ на газ. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.

Он сообщил, что работа в этом направлении ведется совместно с правительством и Национальным энергохолдингом.

"Правительство уже представило инициативу о предоставлении льгот на газ для ТЭЦ. Мы, в свою очередь, представили свои расчеты. Та цена, которую мы можем дать не может быть меньше той, по которой мы закупаем топливо. Но она очень привлекательная, скидка составляет более 25-30 процентов от текущего тарифа", - отметил Алдаяров.

Как это отразится на тарифах для населения пока не ясно - такого вопроса пока и не стоит.

При этом в компании утверждают, что именно повышение объемом потребления способствует уменьшению тарифа на газ.

"У нас есть два варианта перевода ТЭЦ на газ. Это когда ТЭЦ будет работать на голубом топливе только в осенне-зимний период, а летом на угле. Планируемый объем потребления составит 400 млн куб. метров.

Второй вариант - это использование газа круглогодично. Тогда потребление составит - 515-520 млн куб. метров в год", - озвучили подсчёты замгендиректора ОсОО по экономике и финансам.

По данным компании, технических проблем с переводом теплоцентрали на газ быть не должно. Та как "все агрегаты спокойно могут работать на газе".

Напомним, в Кыргызстане планируют решить вопрос со смогом в столице с помощью перевода ТЭЦ на газ. С такой инициативой выступили в правительстве.