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"Минздрав будет извиняться": Скандал вокруг вакцины набирает обороты

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в своем Твиттере написала, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев предоставил неверную информацию о поставках холодильников для вакцины от коронавируса.

Речь идет о заявлении министра, которое он сделал накануне, 21 января на заседании Жогорку Кенеша.

Бейшеналиев заявил депутатам, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Кыргызстану холодильники для хранения вакцины фирмы Pfizer и шприцы для вакцинации. Поставка оборудования и расходных материалов ожидается к июню 2021 года.

- Пресс-служба минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра здравоохранения в парламенте. Как выяснилось, USAID не предлагали свои услуги по холодильникам. Министр здравоохранения ошибся, - написала Эльвира Сурабалдиева в своем аккаунте в Твиттер.

Отметим, ранее сообщалось, что Кыргызстану в рамках проекта COVAX бесплатно выделят 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer. Позже глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что республика вынуждено отказалась от бесплатной вакцины, так как ее нужно хранить при температуре - 70 градусов. Таких холодильников в КР нет. Более того, теперь речь шла о поставках всего 30 тысяч доз вакцин.

Кыргызстан рассматривает различные варианты вакцинации населения от коронавируса. Переговоры ведутся с разработчиками. В том числе запрос отправлен в Россию о поставках российских вакцин.


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URL: https://www.vb.kg/396448
Теги:
вакцина, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, коронавирус
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