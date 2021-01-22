"Минздрав будет извиняться": Скандал вокруг вакцины набирает обороты

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в своем Твиттере написала, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев предоставил неверную информацию о поставках холодильников для вакцины от коронавируса.

Речь идет о заявлении министра, которое он сделал накануне, 21 января на заседании Жогорку Кенеша.

Бейшеналиев заявил депутатам, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Кыргызстану холодильники для хранения вакцины фирмы Pfizer и шприцы для вакцинации. Поставка оборудования и расходных материалов ожидается к июню 2021 года.

- Пресс-служба минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра здравоохранения в парламенте. Как выяснилось, USAID не предлагали свои услуги по холодильникам. Министр здравоохранения ошибся, - написала Эльвира Сурабалдиева в своем аккаунте в Твиттер.

Отметим, ранее сообщалось, что Кыргызстану в рамках проекта COVAX бесплатно выделят 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer. Позже глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что республика вынуждено отказалась от бесплатной вакцины, так как ее нужно хранить при температуре - 70 градусов. Таких холодильников в КР нет. Более того, теперь речь шла о поставках всего 30 тысяч доз вакцин.

Кыргызстан рассматривает различные варианты вакцинации населения от коронавируса. Переговоры ведутся с разработчиками. В том числе запрос отправлен в Россию о поставках российских вакцин.