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Кыргызстанку в Москве заподозрили в убийстве пенсионерки

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники полиции прибыли на вызов в одну из квартир в Тверском районе Москвы. Там правоохранители обнаружила 82-летнюю пенсионерку с перерезанным горлом. Подозрение в совершении преступления пало, по сообщениям российских СМИ, на 31-летнюю женщину, которая, по некоторым данным, может быть уроженкой Кыргызстана.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по российской столице рассказали, что тело 82-летней погибшей было обнаружено 20 января в квартире дома, где она и проживала, - "с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области шеи". По подозрению в совершении преступления задержана 31-летняя сиделка этой пенсионерки, которая в ходе допроса полностью признала свою вину. По словам задержанной, решение об убийстве своей подопечной она приняла внезапно.

"В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в Следкоме. Не исключается, что сиделка страдает от психического заболевания.

Также предстоит проверить, при каких обстоятельствах она была трудоустроена в данную семью. По предварительной информации, это сделали дочь и зять погибшей. Они жили в том же подъезде и постоянно навещали пенсионерку, которая была лежачей. Женщина всю жизнь проработала во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. Расследование по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/396449
Теги:
задержание, убийство, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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