В Кыргызстане за год снизилось число ДТП

В прошлом году в Кыргызстане снизилось число дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

"За 12 месяцев 2020 года в стране зарегистрировано 6126 дорожно-транспортных происшествий, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом, количество погибших 0,7% и количество травм 10,5%", - говорится в сообщении Управления.

По данным ведомства 88,3% аварий произошли по вине водителей.

Чаще всего причиной аварий становились такие нарушения как превышение скорости, неправильное маневрирование на дороге, выезд на встречную полосу движения, обгон на противоположной стороне дороги а также вождение в нетрезвом виде.

ДТП с участием детей составило 1245, что на 24,7% меньше, чем в предыдущем году, а количество детей получивших травмы уменьшилось на 26,2%.

Несмотря на то что дети находились на онлайн обучении и дома к сожалению, 41,9% детей, попавших в дорожно-транспортные происшествия, были пешеходами, остальные пострадавшие дети являлись пассажирами.