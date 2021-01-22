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В Белгородской области осудили кыргызстанца за убийство отца

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- Евгений Денисенко
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В городе Шебекино Белгородской области вынесен приговор в отношении 36-летнего гражданина Кыргызстана. Обвинение ему было предъявлено по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применение предмета используемого в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".

Как рассказали в региональной прокуратуре, трагедия произошла утром 23 ноября 2020 года. Мужчина гостил у отца в селе Большетроицкое Шебекинского городского округа, где они совместно распивали спиртное. Сын, не обнаружив у себя 300 рублей, предназначавшиеся для поездки к своей знакомой, предположил, что деньги взял отец.

Вспыхнула ссора, в ходе которой сын стал избивать 70-летнего отца руками и ногами, а также металлическим чайником. От тяжких телесных повреждений пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

Приговором Шебекинского районного суда виновному в гибели пожилого мужчины назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Этот срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, проинформировали в прокуратуре Белгородской области.


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URL: https://www.vb.kg/396454
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан, семья
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