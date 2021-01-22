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Жээнбеков: Докажите причастность Тазабека Икрамова к смерти моего сына

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- Бакыт Басарбек
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Экс-глава Джалал-Абадской области Жусупжан Жээнбеков попросил отечественные СМИ и общественность не политизировать смерть его сына. Обращение бывшего чиновника опубликовано на сайте koom.press.

"С недавних пор вновь стала распространяться информация, что к смерти моего сына причастен депутат Тазабек Икрамов. Когда он погиб Икрамов встретился со мной. Я ему тогда сказал: "Если ты имеешь к этому отношение, то так и скажи. Мы же с тобой из соседних сел будем". Он ответил: "Да что вы такое говорите?! Как я могу убить вашего сына?!". Тогда же мне позвонил Жаныш Бакиев, который сказал мне: "Если ты напишешь, что подозреваешь Тазабека Икрамова, то все остальное мы сами сделаем". Но я этого не сделал, так как для подозрения нужны основания. В свое время задержанного по этому делу Зикирбаева застрелили при попытке к бегству. Думаю, он многое знал. Скоро мне дадут возможность ознакомиться с делом. Очень надеюсь, что имя Тазабека Икрамова там не будет фигурировать. В противном случае пусть отвечает по закону. Недавно Тазабек мне звонил, озабоченный тем, что снова стали его очернять в связи с этим делом. Я ему сказал: "Пишут, что ты из-за этого дела якобы хочешь покинуть страну. Не делай этого! Если покинешь страну, то докажешь свою вину", - написал Жээнбеков в своем обращении.

В этой связи политик попросил журналистов не политизировать смерть его сына.

"Моей невестке с детьми сейчас очень тяжело. Мало того, что она потеряла мужа, так еще постоянно муссируют эту тему. Оставьте их в покое. Те же, которые обвиняют Тазабека Икрамова в смерти моего сына, прошу предоставить доказательства, которые мы сразу предоставим правоохранительным органам. В противном случае у меня нет основании подозревать депутата", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/396455
Теги:
Джалал-Абадская область, убийство, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, семья, Жусупжан Жээнбеков
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