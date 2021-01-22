Максат Мамытканов встретился с послом Великобритании Чарльзом Гарретом

И.о. вице-премьер-министра Кыргызской Республики Максат Мамытканов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызской Республике Чарльзом Гарретом. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-британского сотрудничества, в том числе вопросы в сфере верховенства закона, противодействия коррупции, свободы слова, зеленой экономики, в том числе участие в предстоящей XXVI Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт с 1 по 12 ноября 2021 года в городе Глазго (Шотландия).

Максат Мамытканов отметил высокий организационный уровень недавно прошедших 10 января досрочных выборов президента Кыргызской Республики и общенационального референдума по определению формы правления и проинформировал о предстоящих важных политических событиях в текущем году.

Стороны отметили важность дальнейшей активизации кыргызско-британских контактов на всех уровнях и реализации совместных проектов в различных сферах двустороннего взаимодействия.