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Максат Мамытканов встретился с послом Великобритании Чарльзом Гарретом

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- Оксана Гут
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И.о. вице-премьер-министра Кыргызской Республики Максат Мамытканов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызской Республике Чарльзом Гарретом. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-британского сотрудничества, в том числе вопросы в сфере верховенства закона, противодействия коррупции, свободы слова, зеленой экономики, в том числе участие в предстоящей XXVI Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт с 1 по 12 ноября 2021 года в городе Глазго (Шотландия).

Максат Мамытканов отметил высокий организационный уровень недавно прошедших 10 января досрочных выборов президента Кыргызской Республики и общенационального референдума по определению формы правления и проинформировал о предстоящих важных политических событиях в текущем году.

Стороны отметили важность дальнейшей активизации кыргызско-британских контактов на всех уровнях и реализации совместных проектов в различных сферах двустороннего взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/396469
Теги:
Великобритания, выборы, правительство, президент, Кыргызстан, политика, Максат Мамытканов, ООН
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