В Иссык-Кульской области задержан член ОПГ по кличке Ботош

В Иссык-Кульской области задержан член организованной преступной группировки О.А 1987 года рождения, известный под кличкой Ботош. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Операцию по задержанию провели сегодня, 22 января, совместными силами органов ГКНБ и и МВД.

"Установлено, что О.А. состоит в преступной группировке К.Асанбека и подозревался в совершении ряда преступлений в Иссык-Кульской области. В частности, в сентябре 2020 года по решению Иссык-Кульского областного суда в отношении О.А. была изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, который он нарушил", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.