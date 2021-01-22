Оформил 92 участка. Абдил Сегизбаев подозревается в земельных махинациях

В отношении бывшего главы ГКНБ, который баллотировался на последних досрочных выборах президента, Абдиля Сегизбаева зарегистрированы материалы уголовного дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики проведена проверка исполнения земельного законодательства, по результатам которой установлено следующее.

"Бывший глава ГКНБ Кыргызской Республики А.Сегизбаев с должностными лицами Аламудунской районной государственной администрации и Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района, грубо нарушив требования Основного закона Кыргызской Республики и земельного законодательства, совершили посягательство на целостность пастбищных угодий, находящихся под особой охраной государства, путем коррупционной схемы и незаконной трансформации пастбищных угодий на не предусмотренное законодательством вид угодий - под общественные постройки, получил в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью 2,2 га, расположенный в с.Кой-Таш, на котором осуществил капитальное строительство, после чего с целью скрыть свои преступные деяния переоформил имущества близким родственникам", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В соответствии с требованиями Конституции, Земельного кодекса Кыргызской Республики земля, ее недра, растительный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики и используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства, а пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду.

Ведомство отмечает, что Абдил Сегизбаев и его близкие родственники не платили налоги по вышеуказанным земельным участкам. Кроме того, по данным прокуратуры, на пастбищных землях, зарегистрированных на имя сестры К.Сегизбаевой, без каких-либо разрешительных документов самовольно возведены различные капитальные объекты и обеспечена подача электричества.

По данным Генеральной прокуратуры, Абдил Сегизбаев и его близкие родственники при содействии чиновников Таш-Мойнокского айыл окмоту подделывали доверенности от владельцев земель, которые временно уехали из Кыргызстна или умерли. После этого, они обращались в судебные органы Аламудунского района. Через решения судов Сегизбаев и его родственники оформили в частную собственность 92 земельных участка общей площадью 18,46 га.

В связи с чем, 20 января 2021 года собранные материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.319 ч.1 (Коррупция) УК Кыргызской Республики, начато досудебное производство.