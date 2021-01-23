Опасное строительство: Жительница Бишкека опасается за свою жизнь

Жительница Бишкека опасается за свою жизнь, так как очень близко от ее дома идет строительство. Об этом редакции VB.KG рассказала она сама.

По ее словам, строительство многоэтажного дома в Бишкеке по ул. Валдайской идет на участке в 4 сотки.

- При этом котлован выкопан вплотную к нашему участку. Фундамент строящегося дома расположен также вплотную к нашему к участку. В итоге не предусмотрен проезд для пожарных машин, а также отсутствует место для будущей парковки машин, - сказала она.

В качестве примера она привела случай в Новопавловке.

Строительные опалубки, связки арматуры весом около пяти тонн автокран опасно проносит над нашим домом. Несколько лет назад в Новопавловке Сокулукского района с автокрана на частный дом сорвалась плита перекрытия весом в 2 тонны, которую также проносили над домом. В результате она пробила крышу, погибли две женщины в доме. Просим Генеральную прокуратуру рассмотреть законность выдачи разрешительных документов: архитектурно-планировочных условий, согласование проекта дома, Генплана района строительства; наличие у застройщика лицензии Госстроя КР на право ведения многоэтажного строительства, ответственность Управления Госэкотехинспекции КР, которая должна запретить такое строительство с грубыми нарушениями техники безопасности. Это ведомство даже не соизволило ответить на наше письменное обращение, несмотря на наши неоднократные обращения, - добавила жительница Бишкека.