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Опасное строительство: Жительница Бишкека опасается за свою жизнь

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- Бакыт Басарбек
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Жительница Бишкека опасается за свою жизнь, так как очень близко от ее дома идет строительство. Об этом редакции VB.KG рассказала она сама.

По ее словам, строительство многоэтажного дома в Бишкеке по ул. Валдайской идет на участке в 4 сотки.

- При этом котлован выкопан вплотную к нашему участку. Фундамент строящегося дома расположен также вплотную к нашему к участку. В итоге не предусмотрен проезд для пожарных машин, а также отсутствует место для будущей парковки машин, - сказала она.

В качестве примера она привела случай в Новопавловке.

Строительные опалубки, связки арматуры весом около пяти тонн автокран опасно проносит над нашим домом. Несколько лет назад в Новопавловке Сокулукского района с автокрана на частный дом сорвалась плита перекрытия весом в 2 тонны, которую также проносили над домом. В результате она пробила крышу, погибли две женщины в доме. Просим Генеральную прокуратуру рассмотреть законность выдачи разрешительных документов: архитектурно-планировочных условий, согласование проекта дома, Генплана района строительства; наличие у застройщика лицензии Госстроя КР на право ведения многоэтажного строительства, ответственность Управления Госэкотехинспекции КР, которая должна запретить такое строительство с грубыми нарушениями техники безопасности. Это ведомство даже не соизволило ответить на наше письменное обращение, несмотря на наши неоднократные обращения, - добавила жительница Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/396485
Теги:
строительство, Бишкек, скандал
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