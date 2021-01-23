ГНС изъяла более 22 тысяч бутылок алкоголя из незаконного оборота

Сотрудники Государственной налоговой службы КР в ходе рейдового налогового контроля в городах Бишкек, Ош, а также в Таласской области выявили незаконное хранение алкогольной продукции с целью ее реализации без соответствующей лицензии и разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Всего из незаконного оборота изъяты 22 тыс. 378 бутылок алкогольной продукции в различных наименованиях и емкостях на более 3 млн сомов. Из них в городах Бишкек и Ош изъяты 2 тыс. 441 бутылка, в Таласской области – 19 тыс. 937 бутылок.

В отношении субъектов предпринимательства приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.