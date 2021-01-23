ГКНБ: В Иссык-Кульской области выявлена крупная партия гашиша

Сегодня, 23 января 2021 года, ГКНБ в рамках борьбы по выявлению и пресечению каналов перевозки и сбыта, незаконного оборота наркотических средств, совместно с МВД КР в Иссык-Кульской области задержан житель Чуйской области Е.К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе личного обыска задержанного и автотранспорта, обнаружено и изъято 29 брикетов темно-коричневого цвета, со специфическим запахом, предположительно "гашиш", общим весом более 400 гр.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 268 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Ведется следствие.