Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 102.42 - 103.92

ГКНБ: В Иссык-Кульской области выявлена крупная партия гашиша

119  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 23 января 2021 года, ГКНБ в рамках борьбы по выявлению и пресечению каналов перевозки и сбыта, незаконного оборота наркотических средств, совместно с МВД КР в Иссык-Кульской области задержан житель Чуйской области Е.К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе личного обыска задержанного и автотранспорта, обнаружено и изъято 29 брикетов темно-коричневого цвета, со специфическим запахом, предположительно "гашиш", общим весом более 400 гр.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 268 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396492
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, наркотики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  