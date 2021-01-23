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Неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов в США

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Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, сорвал джекпот в размере одного миллиарда долларов - этот приз стал вторым по размеру в истории игры. Об этом сообщает lenta.ru

Как отмечается в сообщении организаторов лотереи, номинальный джекпот в один миллиард долларов (739,6 миллиона наличными) ушел обладателю выигрышного билета из Мичигана. Это единственный билет, в котором совпали шесть номеров, выпавших 22 января - белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой "мега-шар" с номером 24.

В 2018 году в Mega Millions был разыгран крупнейший в истории страны джекпот, его сумма составила 1,5 миллиарда долларов. Выигрышный билет приобрела женщина из Южной Каролины, пожелавшая остаться неизвестной.

Лотерея Mega Millions проводится в США с 1996 года - играть в нее могут жители 44 штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов. Недавно организаторы лотереи изменили ее правила так, что шансы отдельных игроков на победу максимально уменьшились. Но, вместе с тем, в Mega Millions стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей лотерейных билетов.


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URL: https://www.vb.kg/396493
Теги:
США, лотерея
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