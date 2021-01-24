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Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19 в помещении

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в закрытых помещениях. Видеоролик с рекомендациями он опубликовал 22 января на своем YouTube-канале.

Медик отметил, что на распространение инфекции сильно влияет плохая вентиляция в здании. В таких случаях он советует установить специальные приборы, отслеживающие концентрацию углекислого газа в воздухе.

Как пишет "Газета.ру", концентрация СО2 в помещении выше 1,5 тыс. частей на миллион (ppm) опасна для здоровья.

"Ниже тысячи единиц - можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц - надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц - вообще нечего там делать", - пояснил врач.

20 января американские ученые опубликовали результаты исследования, в которых говорится, что проблемы в верхних отделах желудочного-кишечного тракта (ЖКТ) повышают уязвимость пациентов перед коронавирусной инфекцией.

Источник: iz.ru


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URL: https://www.vb.kg/396500
Теги:
врачи, коронавирус
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